Snelfietsroute tussen Rijen en Tilburg: asfalt in de Reeshof ligt er al, ‘snelle route’ naar binnenstad volgt dit jaar

Motorrij­der slipt en valt hard tegen stoeprand op Ringbaan West in Tilburg

18 juni TILBURG - Een motorrijder is vrijdagavond rond 20.00 uur onderuit gegaan op de Ringbaan West in Tilburg. Daarbij is hij hard tegen de stoeprand van de middenberm aan gekomen. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.