Snel en veilig op de fiets van Rijen naar Tilburg: ‘Vroeger was hier alleen een zandpad’

Op het Schaijkpad in Tilburg, dat onderdeel is van de snelfietsroute, verzamelt zich een enthousiaste groep fietsers voor de officiële opening van het eerste deel van de F58. Merijn Scheifes, wethouder van de gemeente Gilze en Rijen, trapt af. ,,Waar wij nu staan was vroeger alleen een zandpad. Ik kan me nog goed herinneren dat ik vroeger vanuit Rijen iedere dag over dit pad naar mijn middelbare school in Tilburg moest fietsen. Dat hier nu zo'n mooi geasfalteerd fietspad ligt tussen Tilburg en Rijen is fantastisch.”