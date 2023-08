Slachtoffer van woningoverval in Tilburg vecht terug en zet achtervolging in

Tilburgs uitvak wordt volgens supporters ‘dichtge­met­sel­de bunker’, Willem II reageert: ‘Het moet, anders had de gemeente het zelf gedaan’

Willem II heeft in een statement een update gegeven over de verbouwing van het stadion. Daarin gaat de club ook in op de aanpassingen die er gedaan (moeten) worden aan het uitvak, iets waar zeker de laatste dagen veel om te doen is.