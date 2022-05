Slachtoffer dodelijk ongeval op Besterdplein is 66-jarige Tilburger, automobilist meldt zich bij politie

met videoTILBURG - Een 66-jarige man uit Tilburg die maandagavond nog even zijn hond aan het uitlaten was, is overleden na tientallen meters te zijn meegesleurd door een auto op het Besterdplein in Tilburg. De twee inzittenden, een 17-jarige jongen en een 22-jarige man uit Tilburg, zijn aangehouden in een broodjeszaak op de hoek van de Besterdring en de Veldhovenring. Daar stond ook de gedeukte auto van het ongeval stil. Rond 02.30 uur meldde de bestuurder, een 22-jarige man uit Rotterdam, zich op het politiebureau in Tilburg.