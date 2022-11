Slachtafval van hazen en ree gedumpt in buitengebied Haaren, politie doet onderzoek

HAAREN - Een agent en ‘groene boa’ vonden woensdagochtend een grote hoeveelheid slachtafval in het buitengebied van Haaren. Tussen de akkers aan de Kapelweg lagen de resten van meerdere hazen en een ree. Dat is niet voor de eerste keer in die omgeving.

Het afgelopen jaar kregen de politie en de groene boa’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) al vaker meldingen van gedumpt afval in de omgeving van Oisterwijk. Iets verderop, in Loon op Zand, werden in die periode ook gedumpte hazen en een ree gevonden.

De vondst in het buitengebied van Haaren kan erop wijzen dat er in de buurt is gestroopt. Daarnaast hoort slachtafval volgens de politie niet thuis in die gebieden: ‘Toezicht en handhaving op dit soort delicten is dan ook enorm belangrijk om de kwaliteit van het buitengebied te waarborgen’.

Vogelgriep

Daarnaast is de dumping onverantwoord, omdat de vogelgriep op dit moment heerst bij verschillende pluimveebedrijven in Brabant. Op veel plaatsen in de provincie mogen daarom geen vogels worden vervoerd. Het slachtafval zou ook ziektes voor mensen en dier kunnen verspreiden. Dat kan ook vogelgriep zijn.

De gemeente heeft het afval opgeruimd. Boa’s en politieagenten doen onderzoek naar de dumping.