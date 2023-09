Sinkhole in straatwerk Loon op Zand, gemeente zet straat af

HC Tilburg wil met echt Tilburgs gezicht weer op het hoogste niveau spelen: ‘Topsport is een levenswij­ze’

HC Tilburg wil geen jojo zijn. Dan weer hockeyen in de hoofdklasse, dan weer een treetje lager in de promotieklasse. Het mannenteam wil stabiel groeien, zodat het over een aantal jaar structureel op het hoogste niveau kan spelen met eigen jongens en spelers uit de regio.