Sinkhole in Loon op Zand, gemeente zet straat af

Lang voor het hip was maakte Jan van den Broek boerderij 't Schop biologisch: ‘Ik was eigenwijs, het was pionieren’

HILVARENBEEK - In een eeuw tijd kende boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek drie verschillende boerenbedrijven. De vierde generatie gaat nog een stapje verder op het biologische pad. ,,We zijn er de mens niet naar om hier alleen maar op een trekker rond te rijden. Wij vinden het leuk om mensen te ontvangen.”