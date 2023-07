Second House of Whom zorgt voor een queer oase op Roze Maandag: 'We laten een andere kant van drag zien'

indebuurt.nlEven bijkomen in alle rust op Roze Maandag? Queercollectief Second Haus Of Whom stelt samen met QULT Tilburg de tuin van theater De Nieuwe Vorst open zodat jij tot jezelf kan komen in een safe space. Zsa Zsa Hessels van S.H.O.W vertelt meer.