Scooterrijder rijdt woning in Rijen binnen na achtervolging vanuit Tilburg

D66-Kamerlid Bergkamp: ‘Coffee­shops komen eindelijk uit de illegale sfeer’

18:24 TILBURG - ,,Na veertig jaar praten gaan we eindelijk iets doen. Dat is de grote winst: we gaan de coffeeshops uit de illegale sfeer halen.” Voor D66-Kamerlid Vera Bergkamp is het een mooie dag: donderdagmorgen werd bekend gemaakt welke tien gemeenten in 2021 mee gaan doen aan het experiment met de 'staatswiet'.