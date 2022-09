Scooterrijder ‘rijdt bewust in’ op groepje mensen in Goirle en raakt zelf gewond bij botsing tegen muur

Familie van dakloze Tilburger (21) ten einde raad: ‘Alle organisa­ties blijven maar naar elkaar wijzen’

TILBURG - Eindelijk zouden de diverse en complexe problemen van een Tilburgse jongen (21) aangepakt gaan worden. Dat beloofden zorgorganisaties, maar daar is volgens zijn zus Salma nog helemaal niets van terechtgekomen ,,Mijn broertje is ziek en heeft hulp nodig, maar het lijkt wel of niemand hem wil helpen.”

