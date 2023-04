Schuurtje in buitengebied Heukelom volledig uitgebrand

Kumba Kumusha is nieuw wereldmu­ziek­fes­ti­val in Tilburg: ‘Ik hoop op een breed publiek, niet alleen maar wit’

TILBURG - Muziek uit Indonesië, Suriname, De Antillen, het nieuwe wereldmuziekfestival Kumba Kumusha geeft een podium aan muziekculturen die door kolonialisme in Nederland neerstreken. De eerste editie is 27 mei in De Nieuwe Vorst, Hall of Fame en LocHal.