Schuim kon bij Fire-Up niet voorkomen dat het in een partij aanmaakblokjes ging smeulen

met videoOISTERWIJK - Om kwart voor vier in de vroege maandagochtend gaat de schuimblusinstallatie af en vijf uur later breekt er brand uit in de opslaghal van aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk. Wat is in de tussentijd misgegaan? Hebben bedrijf en brandweer het gevaar onderschat?