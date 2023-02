Schrobbelèr-rondleiding Tilburg verkozen tot leukste uitje van Brabant: ‘Daar mag op gedronken worden!’

Volley Tilburg slaat slag in titel­strijd door concurrent Sliedrecht 2 te verslaan

Het is de mannenploeg van Volley Tilburg eindelijk gelukt. Waar Sliedrecht Sport 2 de afgelopen seizoenen vaak steeds te sterk bleek in de topdivisie B, lijken de kaarten dit seizoen anders te liggen. De Tilburgers gingen de uitwedstrijd tegen de concurrent zaterdag al in met één verliespunt minder en wonnen het onderlinge duel ook nog eens met 1-3. Daardoor gloort het kampioenschap aan de horizon.