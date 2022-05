Schrikken van een gekleurde slang als de hele collegezaal meekijkt

Want Night University, het campusfestival van de Tilburgse Universiteit, is niet alleen voor volwassenen en studenten, maar ook voor geïnteresseerde kinderen van negen tot en met veertien jaar oud. Zoals Geert van der Sommen (13) uit Sint Oedenrode, die zelf een rode trui aanheeft met Tilburg University. ,,Die komt van mijn stiefmoeder, want die werkt hier”, zegt Van der Sommen, die nog op de middelbare school zit en verder wil in de biologie. ,,We zijn al naar een college geweest over robotica en dergelijke. Die kunnen al uit zichzelf opstaan en bepaalde dingen verhelpen.”