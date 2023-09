Moet de Schouwburgpromenade een make-over krijgen? Dit vinden Tilburgers

De zwarte humor van schilder Antoon Kruysen: tijd voor herwaarde­ring van ‘Franse Brabander’

OIRSCHOT/SCHIJNDEL - De kunstenaar Antoon Kruysen is in Frankrijk bekender dan in Nederland. Verzamelaar Jan Geerts en biograaf Jef de Jager breken een lans voor herwaardering van zijn expressieve, menselijke en typisch Brabantse kunst.