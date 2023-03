Schoonheidsideaal als ballast: Tilburgse choreograaf wil bezoekers schouwburg aan het denken zetten

TILBURG - De Tilburgse choreograaf Annemijn Rijk wil mensen laten nadenken over het heersende schoonheidsideaal in de samenleving. Ze maakte een installatie met zes schermen met daarop filmpjes van danseressen die op evenwichtsbalken bewegen. Te zien tot 18 maart bij de schouwburg.

Het is een iconische foto: elf mannen die hoog in de lucht op een horizontale stalen balk zitten te lunchen. Het zijn Ierse bouwvakkers in Amerika die werken aan een wolkenkrabber. Niet zonder risico, af en toe valt iemand naar beneden. De foto is gemaakt in 1932 tijdens de grote economische crisis.

Modeshow

Voor de Tilburgse choreograaf Annemijn Rijk is deze foto inspiratie voor haar filmische installatie Woman's Work die drie weken te zien is in de schouwburg. Ze legde deze foto naast een impressie van een modeshow uit 2020 met op de catwalk mannequins die vormeloze kleding van ontwerper Alexander McQueen dragen.

,,De foto's zetten me aan het denken over hoe wij kijken naar het schoonheidsideaal. Door een mannelijke blik of door een vrouwelijke blik?”

Woman's Work bestaat uit verticale schermen met op elk scherm een danseres die over een evenwichtsbalk loopt. De balk is zeventig centimeter breed, anderhalve meter boven de grond. De danseressen verschillen in leeftijd, van 10 tot 70, en in uitstraling en achtergrond. Ze zijn kwetsbaar én krachtig. Beheerst lopen ze op het beeld naar de kijker toe, soms is slecht de helft van het lichaam of alleen een hand of een voet te zien.

Gevangen

De evenwichtsbalken zijn voor Annemijn Rijk een symbool voor de beklemming die een maatschappelijke norm met zich meebrengt en waar je een leven lang in gevangen kunt zitten. In dit geval een norm over schoonheid.

,,Bij het maken van de installatie sprak ik met alle dansers een-op-een over waar ze zijn in hun leven staan. De danseres van 70 komt uit het klassieke ballet, uit Rusland, vanachter het IJzeren Gordijn. Dat is een ander verhaal dan van de danseres die uit de Filipijnen komt. Zij vertelde me over Aziatisch racisme.” Op de filmbeelden is te zien hoe de danseressen hun ervaringen vertalen in beweging en mimiek en hoe ze zich staande houden.

Zandloper

Woman's Work is te zien in de Vrije Ruimte van de schouwburg, de plek waar vroeger het filmhuis was gevestigd. De ingang is aan de zijkant, niet ver van de Studiozaal. Bij binnenkomst gaan bezoekers een wachtruimte in waar een zandloper staat. Als het zand naar beneden is gezakt mag de kijker naar binnen. Zo hoopt Annemijn Rijk te bereiken dat de bezoekers niet gestrest naar binnengaan, maar juist onthaasten.

De installatie is te zien tot en met zaterdag 18 maart, van maandag tot en met zondag, vanaf 15 uur.

Volledig scherm Woman's Work van Annemijn Rijk © Loet Koreman