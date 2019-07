Scholen sturen brief naar ouders na gerucht over kinderlokker in Gilze

Oud-wethouder Van de Wiel nieuwe beheerder van café Ome Toon in Biest-Houtak­ker

9:13 BIEST-HOUTAKKER - Oud-wethouder Jan van de Wiel is de nieuwe beheerder van café Ome Toon in zijn woonplaats Biest-Houtakker. Hij treedt per 1 september in dienst van de dorpscoöperatie, dat eigenaar is van het café. ‘Ik wil het succes van Ome Toon graag bestendigen en verder uitbouwen’, aldus Van de Wiel over zijn opmerkelijke carrièrestap.