Schoenendief sprint winkel uit op nieuwe schoenen in Tilburg: ‘Ik vroeg nog of hij een maatje groter wilde’

videoTILBURG - Een man is donderdagmiddag op gloednieuwe schoenen de winkel uitgesprint. Zonder te betalen. ,,Ik doe dit werk al zo'n veertig jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus een verbouwereerde Wil van Kerckhoven. eigenaar van Shoefashion in winkelcentrum Westermarkt in Tilburg.

De man, Van Kerckhoven schat hem een jaar of 35, kwam donderdagmiddag de winkel binnen. Zijn keus viel op een paar zwarte sneakers van het merk Cruyff, met een oranje hielstuk. Omdat in de winkel alleen de rechterschoen stonden, vroeg de man of hij de linkerschoen ook mocht passen.

,,Hij stonk gruwelijk naar alcohol", aldus de winkeleigenaar, die de linkerschoen tevoorschijn haalde voor de man en hem hielp met passen. ,,Ik vroeg nog of hij geen maatje groter wilde, want ze leken me een beetje krap. Maar nee, dat hoefde niet.”

Dsquared2

Op de camerabeelden is te zien hoe de man de schoenen op zijn gemak past en zorgvuldig de veters strikt. Vervolgens staat hij op, loopt richting spiegel en zet het ineens op een rennen richting de winkeldeur, het winkelcentrum in. Van Kerckhoven: ,,De schoenen liepen zo te zien geweldig. Hij sprintte echt de winkel uit. Ik ben achter hem aan gerend. Hij rende door het winkelcentrum, waarbij hij nog iets omverliep, naar buiten. Daar verloor ik hem uit het oog en heb ik 112 gebeld.”

De politie zocht de buurt nog af, maar zonder resultaat. De vogel was gevlogen. Met achterlating van zijn oude schoenen. ,,Ik vermoed dat hij die op dezelfde manier gejat heeft. Het waren schoenen van het merk Dsquared2. Vrij dure, van vier-, vijfhonderd euro. Die hij nu heeft kosten 110 euro, dat scheelt nogal. Hij wilde ook nog een tasje omhangen van Versace, maar dat hebben we gelukkig niet gedaan. Waren we dat ook nog kwijt geweest.”

Komisch

Van Kerckhoven is twee dagen na het gebeurde nog steeds stomverbaasd. ,,Het gebeurt wel vaker dat er schoenen worden gestolen, maar meestal is dat als je naar het magazijn gaan om een ander paar te halen. Dan gaan ze ervandoor. Maar dit verwacht je gewoon niet. Ik heb het ook gedeeld met collega’s, maar niemand had dit ooit meegemaakt. Achteraf gezien was het zelfs wel komisch.”

De winkelier heeft de camerabeelden aan de politie overhandigd, die de zaak onderzoekt.