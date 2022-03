Scheren, kaarden, naar de markt. Matties maakt kleden en yogamatten van schapenwol

Met beide handen wroeten ze in de schapenvacht die op tafel ligt. De vezels van de wol moeten recht overeind staan en zuiver zijn. Dat is nodig omdat anders de vilt-laag die later wordt aangebracht niet blijft plakken. Af en toe verwijderen ze een plukje wol. Op ambachtelijke manier maken Femke Klinkenbijl en Wouter Scheer wollen kleden en matten, voor op een bankje, een stoel of op de vloer. Dat doen ze in Biezenmortel, op landpark Assisië. En niet alleen, zo is het plan.