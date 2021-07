Schele boomkat en ree zonder wenkbrauwen: Natuurmuseum Brabant hijst misbaksels op het podium

Nieuw plan voor ‘de hoek’ in Goirle, 28 appartemen­ten zonder parkeerkel­der

8 juli GOIRLE - Projectontwikkelaar Maas Jacobs uit Zundert heeft een nieuw plan uitgewerkt voor de hoek Tilburgseweg, Kalverstraat in Goirle. In totaal moeten daar 27 of 28 appartementen komen die grotendeels in de dure prijscategorie vallen. Het ontwerp is gemaakt door Bedaux de Brouwer.