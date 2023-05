Schade aan twee auto’s na botsing in Kaatsheuvel

Sterrenres­tau­rant Monarh in Tilburg moet dicht, zaken in Breda van zelfde eigenaar veilig door overname

TILBURG – Burgemeester Theo Weterings van Tilburg trekt de vergunning in van sterrenrestaurant Monarh in die stad. Dat doet hij op basis van het zogeheten Bibob-onderzoek naar de integriteit van eigenaar Danny Kovacevic. Die exploiteerde tot voor kort ook twee bekende horecazaken op Landgoed Wolfslaar in Breda.