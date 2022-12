Saskia, Roeland en hun vier (puber)kinderen doen vrijwilligerswerk in Kamp Vught: 'Uitgaan? Dat is ook niet elk weekend leuk’

Al vroeg in de ochtend slaan vuurwerk­lief­heb­bers hun slag: ‘300 euro is prima, het hoort erbij’

TILBURG – Hoewel de vuurwerkknallen al maanden in de stad weerklinken, is donderdag pas de eerste dag dat de verkoop was toegestaan. Dat trok de nodige liefhebbers naar de vuurwerkwinkels in Tilburg.

29 december