‘Samenwonen op proef’ in bijstand krijgt vervolg in Tilburg

Madelief (10) uit Goirle staat nu al in haar derde grote musical: ‘Ik denk dat ik het talent van mijn oma heb’

GOIRLE - Na Anastasia en The Sound of Music staat de 10-jarige Goirlese Madelief Adriaansen nu al in haar derde, grote musical. Momenteel toert ze het land door in haar rol als Veruca Peper in Charlie and the Chocolate Factory. ,,De hoge noot halen, dat is wel spannend.”

6 oktober