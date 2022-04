Run op woonstudio's uit fabriek voor opvang vluchtelingen, Tilburg en Den Bosch bouwen voormalig kantoren snel om

„Daarvoor hebben we, in overleg met de opdrachtgevers, mensen vrij gemaakt die op andere projecten stonden”, aldus BAM. In opdracht van de gemeente Tilburg bouwt het bedrijf het voormalige GGD-kantoor in Tilburg om zodat er 150 vluchtelingen in kunnen wonen. Afgezien van het Tilburgse project loopt het bij het concern niet storm met meer opdrachten voor de opvang van vluchtelingen.