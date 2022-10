Ruim 130 Tilburgse kinderen krijgen wekelijks een gratis schoolontbijt

Oud-Goirlenaar en maker van ‘Kite Flyers’ John Boxtel in Canada overleden

GOIRLE - Kunstenaar John Boxtel is op 92-jarige leeftijd overleden in Canada. De oud-Goirlenaar schonk zijn werk Kite Flyers aan het dorp, ze staan nog steeds in de Fraterstuin achter cultureel centrum Jan van Besouw.

2 oktober