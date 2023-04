Rugbyer van Tilburgse club, die afgelopen weekend op het veld in elkaar zakte, is overleden

IN MEMORIAM Broodpater Gerrit Poels (1929-2023): volksheld en Tilburgs meest onbaatzuch­ti­ge man overleden

TILBURG – Tilburg moet het doen zonder zijn broodpater. Het iconische beeld van de broze, hoogbejaarde Gerrit Poels (93) op zijn fiets in de donkere nacht, brood brengend bij de armen, bezorgde hem een haast mythische status. Want een tweede broodpater, een mens zo onbaatzuchtig als Poels was, zal niet snel worden gevonden.