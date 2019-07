Roze Maandag-bezoekers gedupeerd door treinstoring Breda-Tilburg, NS zet bussen in

Treinreizigers die vanuit Breda richting Tilburg willen reizen voor bijvoorbeeld Roze Maandag, moeten er volgens de NS rekening mee houden dat er ongeveer tot 17.15 uur geen treinen rijden. Dat is een prognose, en de tijd is al een keer aangepast. Aanvankelijk dacht de NS dat de treinen rond 16.30 uur weer zouden kunnen rijden, maar dat lukt niet. Reizigers doen er daarom goed aan om de NS-app in de gaten te houden.

De treinstoring is vooral een sof voor veel mensen die op weg waren naar Roze Maandag in Tilburg. Zij stranden in Breda, waar lange rijen zijn ontstaan voor taxi's en bussen. Voor reizigers is gratis water beschikbaar.