Roy Donders zet huis in Tilburg te koop

16:27 BREDA/TILBURG - Toen de Tilburger Arthur S. op de Korte Heuvel in zijn woonplaats hardhandig werd geduwd en geschopt, mocht hij zich verdedigen, vond de rechtbank in Breda vrijdag. Dat één tegen één gevecht mocht dus. Dat S. daarbij echter ook nog een mes pakte en de ander in de rug stak, ging te ver. Hij kreeg daarom toch straf: achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.