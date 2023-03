Rosmalens team bijna gedegradeerd uit eredivisie driebanden: ‘De sponsor bouwt luchtkanalen, geen luchtkastelen’

Gratis compost voor iedere inwoner: ,,Dit is goeie hoor, hij is nog warm!”

BERKEL-ENSCHOT - Een bedankje van de gemeenten in Nederland voor het scheiden van gft-afval: iedereen kon zaterdag op de Nationale Compostdag gratis compost krijgen. In Tilburg deelde de gemeente uit via de milieustraten in Tilburg en Berkel-Enschot.