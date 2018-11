Rolstoeltoegankelijk bos, óók op vijf meter hoogte

Martijn van Gool en Bart Oomen openden in 2015 het klimbos Rock 'n Rivers. Voortgekomen uit hun al bestaande outdoor evenementenbedrijf. ,,Buiten spelen is voor iedereen", zegt Martijn. ,,Onze missie is een avontuurlijke plek bieden voor zoveel mogelijk mensen. Dus ook voor mensen die in een rolstoel zitten." Enige restricties zijn onvermijdelijk. ,,Mensen moeten wel van rolstoel kunnen wisselen", legt Van Gool uit. ,,We hebben speciale rolstoelen die we bij het parcours gebruiken. Om die reden moeten mensen zelfstandig rechtop kunnen zitten. Voor iemand die bijvoorbeeld aan een bepaald type elektrische rolstoel is gebonden, kan dat een probleem zijn."

De intensiteit van de klimroute kan op de persoon afgestemd worden. Wie wil kan de route tussen de boomtoppen op een meter of 5 hoogte afleggen met volledige ondersteuning van een instructeur. Wie voldoende kracht in de armen heeft, kan delen van de route zelf afleggen. Uiteraard is elke deelnemer gezekerd aan een veiligheidslijn. ,,Soms is even spannend, maar dan helpen we en geven we hem of haar wat extra aandacht. Vaak zien we dat, als de tijd het toelaat, het tweede of derde rondje al een stuk makkelijker en sneller gaat." Niet alleen de deelnemers beleven een kick aan het klimbos, ook voor ouders is het een bijzondere belevenis. ,,We zien ouders soms tot tranen geroerd toekijken. Zo trots zijn ze als hun zoon of dochter in een rolstoel dit kan meemaken."