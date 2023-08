Roef! begint Europacuptoernooi op eigen complex met twee klinkende zeges

tips Muggenstek­ker en citronella werken niet tegen muggen, maar wat dan wel? Experts leggen het uit

Heerlijk, die zwoele zomeravonden. Maar niks irritanter dan één of meer zoemende muggen in je slaapkamer, om nog maar niet te spreken over de jeuk na een beet. Voor wie rustig wil slapen, zijn talloze middelen op de markt. Maar welke zorgen nou écht voor een mugvrije nachtrust? Twee experts geven antwoord. ,,Onze lichaamsgeur is een soort kruimelspoor dat de mug volgt om ons te vinden.”