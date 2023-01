ROC-studenten gaan in oude barrels het avontuur in Gambia tegemoet

Geld & Geluk Ineke is bewust met geld: ‘Moet ik 5,02 euro betalen, doe ik dat cash, voor 4,48 gebruik ik mijn pinpas’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Ooit verkocht Ineke haar auto om winterjassen te kunnen kopen. Maar als ze nu met haar zoon uit eten gaat, let ze niet op geld. ‘Hij verdient het.’

