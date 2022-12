Rick ‘lag helemaal in de gruzelementen’ na zwaar vuurwerkongeluk, maar steekt nu weer volle bak af

‘Onze toekomst ligt nu in Nederland’; voor Taies als gynaeco­loog en Nesar als ingenieur

DIESSEN - Maandenlang was Taies in Nederland bang dat haar man Nesar thuis in Afghanistan in handen van de Taliban ging vallen. Maar nu bouwen ze vanuit Diessen aan hun toekomst, Nesar als ingenieur en Taies als gynaecoloog.

29 december