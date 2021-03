Religieuzen vragen Rijk om steun: financiële bodem ook bij trappisten van Koningshoeven in zicht

Vier vingers op de zere plek van de Tilburgse woning­markt: ‘De medemense­lijk­heid ontbreekt’

27 februari TILBURG - Of u tips heeft over de woningproblemen in Tilburg? Te over. De mailbox blijft week na week volploffen met voorbeelden. In deel 6 van de serie ‘Onbetaalbaar Wonen’ legt een viertal stadsgenoten de vinger op een pijnlijke plek. ,,Als je geen connecties of vies veel geluk hebt, dan is de kans op een woning nihil.”