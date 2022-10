Regisseur Wessel (25), vrijwilliger in verzorgingshuis, maakt speelfilm over man met dementie én doodwens

RIJEN/OISTERWIJK - Dementie én een doodwens. Filmmaker Wessel van Wanrooij (25) kent de verhalen van het verzorgingstehuis waar hij vrijwilliger is en maakte een speelfilm over het gevoelige thema. Zijn prijswinnende film Over een pastoor op regenlaarzen is te zien op NPO3.

De filmmaker groeide op in Tilburg en woont in Rijen. Naast zijn opleiding aan de Filmacademie in Amsterdam is hij zo'n vier jaar vrijwilliger bij verzorgingstehuis Vita in zijn dorp. ,,Het gaat vaak over de dood. Ouderen met een heldere geest kunnen euthanasie bespreekbaar maken, maar iemand die kampt met dementie kan dat niet.” Met scenarioschrijver Reowin Renkema verdiepte hij zich in de problematiek, las artikelen, zag documentaires. Dat leidde tot een fictief verhaal voor zijn pakkende film.

Kleding en een priesterboordje

De korte film beschrijft de laatste dagen van Jozias, een man met dementie. Hij treft zijn vrouw dood aan in bed en gaat naar buiten om hulp te halen. Zijn dwaaltocht brengt hem naar een kerk en een pastorie. De pastor helpt hem, geeft hem kleding, op Jozias verzoek zelfs een priesterboordje. De verwarde man is net zo snel vertrokken als dat hij de pastorie in sloop en komt in een bos terecht.

Daar ontmoet hij Fransje, een jonge vrouw met een geweer in de hand. Hij ziet de vrouw haar partner doodschieten. Dood, dat wil hij ook, Jozias is het leven moe. In het vervolg van de speelfilm wordt het verhaal beantwoord of de vrouw zich betrokken voelt op de oude, zieke man, en of ze hem wil helpen met zijn laatste wens. Ze heeft nu eenmaal een geweer. Wessel van Wanrooij: ,,De ene moord is de andere niet.”

Lees door onder de foto: fanfare en kerk, Brabantse elementen

Volledig scherm Beeld uit de film. Jozias in de kerk. © Collectie Wessel van Wanrooij

Woning in Oisterwijk

De katholieke kerk, een fanfare, in de film zijn meerdere Brabantse elementen verwerkt. De meeste beelden zijn in de omgeving van Tilburg geschoten. De regisseur: ,,We hebben negen dagen gedraaid, waarvan drie in Oisterwijk. Het huis waar Jozias in de film woont, ligt aan de Tilburgseweg in Oisterwijk, dicht bij de spoorlijn. Maar van het spoor is niets te zien, we hebben de woning in de natuur geplaatst.”

De eigenaar stelde zijn huis graag beschikbaar voor de film. Om de woning in stijl in te richten heeft de filmmaker en zijn crew meubels en accessoires bij kringloopbedrijven in de omgeving geleend. Dat was voor de pastorie in Oirschot, waar ook is gefilmd, niet nodig. ,,Dat is een museum. Het ziet er nog precies uit zoals het er in de jaren zestig uitzag.” De opnamen van de kerk zijn gemaakt in Helvoirt, het bos waar de man Fransje met haar geweer ontmoet vond Wessel van Wanrooij dankzij hulp van Brabants Landschap.

Boekje met namen van acteurs

De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Dries Smits. Hij is opgegroeid in Waspik en woont in Eindhoven. ,,Ik heb een boekje waarin ik namen noteer van acteurs die ik heb zien spelen in films, tv-series of op het toneel”, aldus regisseur Van Wanrooij. ,,Ik zag hem spelen in De Zaak Menten. Met hem wilde ik graag werken.“

Lees door onder de foto: Dagboek van Hendrik Groen

Volledig scherm Beeld uit de film. De woning van Jozias. De filmmaker gebruikte daarvoor een huis aan de Tilburgseweg in Oisterwijk © Collectie Wessel van Wanrooij

Spraakgebrek na hersenletsel

Het publiek zou Smits ook kunnen kennen van zijn rol in Het geheime dagboek van Hendrik Groen, een tv-reeks over bevriende ouderen in een zorgcentrum. Hij speelt daarin een man met een spraakgebrek na hersenletsel. ,,Dat doet hij prachtig”, vindt de filmmaker. ,,Als hij dat kan vertolken kan hij ook een man met dementie spelen, zo dacht ik.”

In zijn film waakt Van Wanrooij ervoor om in het hoofd van een man met dementie te kruipen. ,,Dat zie je vaak bij films over dit onderwerp. Kijk maar naar The Father met Anthony Hopkins. Dat is een mooie film, maar ik wilde juist afstand nemen. Laten zien wat iemand meemaakt, niet wat in iemands hoofd gebeurt. Dat weten we niet.”

Lees door na de foto: prijs Filmfestival

Volledig scherm Filmmaker Wessel van Wanrooij © Collectie Wessel van Wanrooij

Bellen met ouderen in tijd van corona

De film is bekroond met de Talent Award voor de beste afstudeerfilm. Die is eind september uitgereikt op het Nederlands Film Festival in Utrecht. De KRO/NCRV zendt de film 29 oktober uit op NPO 3. ,,De filmacademie heeft nauw contact met omroepen, ze helpen ons om films te kunnen maken en mogen daarna kiezen uit onze films. KRO/NCRV vond mijn film goed bij hun achterban passen.”

De bewoners van verzorgingstehuis Vita in Rijen gaan de film zeker zien. De 29e of een dagje later, want het tijdstip van uitzenden is laat. Ze hebben waardering voor Wessel van Wanrooij die ze toch vooral kennen als vrijwilliger. Hij is ook de jongen die hen belde tijdens corona, toen de deuren van het tehuis dicht waren en ze eenzaam in hun kamer zaten te verpieteren.

,,Toen ik net begon bij Vita vroeg een bewoonster naar mijn achtergrond. ‘Regisseur’, zei ik. ‘Nou, ik denk niet dat jij daar geschikt voor bent’, zei ze. Ze was een groot theaterliefhebber. Weken later kwam ze er op terug, ze zag wel een toekomst voor mij. Dat vond ik een mooie ontmoeting. Die zal me bijblijven.”

Te zien: zaterdag 29 oktober, 23.02 uur. NPO3

Volledig scherm Beeld uit de korte film 'Over een pastoor op Regenlaarzen'. Jozias ontmoet de jonge vrouw Fransje. © Collectie Wessel van Wanrooij