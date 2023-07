Kermisbaas Piet Duijts heeft er een neus voor: ‘Het wordt een heel mooie Tilburgse kermis’

TILBURG - Een week vol bewolking en regen is voorspeld. Of dat erg is? Ben je gek. Prima vooruitzicht, zeggen de kermisbazen. Ze verwachten een ‘heel goede kermis’. Zelfs op het Besterdplein is de stemming meer dan optimistisch. En dat is allerminst vanzelfsprekend.