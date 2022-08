Recreëren en begraven, gaat dat wel samen? Heel goed zelfs, zien ze bij De Hoevens in Alphen

Een heuglijke constatering: de knoflookpad is terug. Net zoals de boomkikker zijn weg weer heeft gevonden naar landgoed De Hoevens in Alphen. En wat te denken van de zomertortel? Deze duivensoort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, en als een vogel daar op staat, dan is dat niet best. De soort wordt dan bedreigd of is kwetsbaar. Maar op het Alphense landgoed is hij dus weer opgedoken. Al deze mooie ontwikkelingen op natuurgebied zijn een direct gevolg van de manier waarop Caroline van der Lande en haar man Floris het gebied beheren.