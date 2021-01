Recordverlies van 17 miljoen voor Efteling: ‘Ernstige fase’ voor attractiepark

De Efteling was dicht tussen 14 maart en 19 mei en van 5 november tot en met 18 november. Ook sinds 15 december zijn de deuren gesloten. Dat bracht tevens met zich mee dat duizenden hotelovernachtingen niet doorgingen. De periodes dat het park wel open was, leverden ook minder op. Er waren minder gasten en vanwege de corona-maatregelen moest er flink geïnvesteerd worden.

Jurgens zegt op de site van het pretpark onder meer: ,,We hebben het afgelopen jaar heel scherp op de uitgaven gelet. Slechts 30 procent van de geplande investeringen is doorgegaan en dat is dan met goede redenen. Bijvoorbeeld omdat we zo onze medewerkers aan het werk kunnen houden of omdat we contractuele verplichtingen hebben.”