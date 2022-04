Recordbedrag en groot feest bij Verbeeten Challenge: ‘We zijn echt in een warm bad terechtgekomen’

,,We zijn om het stadion heen gerend en weet je wat het mooiste is?”, zegt een stralende Siem van de Ven (9) kort na finish. ,,Willem II is mijn lievelingsclub!” Het is niet af te zien aan de kleine man dat hij 5 kilometer in de benen heeft, maar 10 kilometer is hem nog net iets te ver. ,,Nee, dan ben ik straks moe na 6,5 kilometer en moet ik weer helemaal terug.” Siem, deelnemer van het bedrijfsteam van zijn vader, wordt zelf niet gesponsord, maar weet dat de Verbeeten Challenge een sponsorevenement is waar deelnemers geld ophalen voor onderzoek naar patiëntvriendelijkere behandelingen van kanker. Ineens betrekt zijn gezichtje: ,,Mijn oom is drie weken geleden overleden aan leukemie, hij heeft drie jaar in bed gelegen. Hij zou deze dag heel mooi hebben gevonden.” Als zijn vader de finish nadert, stuift Siem snel weg om hem de laatste meters steun toe te schreeuwen.

Quote Mijn oom is drie weken geleden overleden aan leukemie. Hij zou deze dag heel mooi hebben gevonden Loper Siem van de Ven (9)

Elvira Dorssers (41), de tante van Siem, verloor onlangs haar broer aan leukemie. Ze deed aan alle eerdere edities van de Verbeeten Challenge mee, maar nooit eerder voelde meedoen zo zwaar: ,,Het is een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik zelf gezond ben, maar ik realiseer me ook dat het van de ene op de andere dag anders kan zijn.” Ze slikt haar tranen weg en haalt even diep adem. Hoewel ze een 100 procent match bleek, mocht haar stamceldonatie uiteindelijk niet baten. ,,Mijn broer kreeg door corona niet de zorg die hij nodig had. Hij kreeg koorts, maar had geen covid-19. Het ziekenhuis heeft de situatie verkeerd ingeschat aan de telefoon, en toen was het eigenlijk al te laat. Hij was te lief om te zeggen: help me!”

Uitbreiden

De zonnige lentedag trekt honderden bezoekers naar de nieuwe locatie van de Verbeeten Challenge. Het Olympiaplein in sport- en recreatiegebied Stappegoor blijkt op tal van punten een schot in de roos. Het biedt niet alleen een zee van ruimte voor opzwepende brassbands, sfeervolle hangtafels en juichende supporters, maar zorgt ook voor een samenwerkingsverband met gevestigde sportverenigingen, zoals Attila en Klimcentrum Neoliet. ,,We zijn echt in een warm bad terechtgekomen. Stappegoor is een sportief gebied in ontwikkeling, het leent zich voor veel meer mogelijkheden. In de toekomst willen we bijvoorbeeld ook de Ireen Wüst IJsbaan erbij betrekken en een programma voor volwassenen in het klimcentrum toevoegen als challenge”, zegt Björn van Hamond, één van de organisatoren van de Verbeeten Challenge.

Aan het eind van de middag is het Olympiaplein veranderd in een kleurrijk, sfeervol spektakel vol sporters en hebben bidons plaatsgemaakt voor bier en limonade. Kunstenaar Pali-John ‘Pee-Jay’ Czifra-Malawau (45), ambassadeur van de Verbeeten Challenge, kijkt zijn ogen uit. ,,Het is heel indrukwekkend hoe alles in elkaar past. Een evenement als dit verdient het om het dubbel aantal deelnemers en supporters te krijgen.’’ ‘Pee-Jay’ kreeg in 2013 de diagnose lymfklierkanker, werd behandeld in het Verbeeten Instituut en wil als ambassadeur iets terugdoen voor de lange termijn. “Het is ongelofelijk hoe goed ik daar ben behandeld en verzorgd, ik kijk daar heel tevreden op terug.”