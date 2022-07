Rechter tegen Goirlenaar die deurbel politie stal en ex-werkgever stalkte: ‘Meer dan 15.000 telefoontjes, dat zijn er wel een hele hoop’

Overvaller Primera Wester­markt kreeg eerder al 9 jaar cel opgelegd in België

BREDA/TILBURG – De 39-jarige man die op 1 juli 2020 de Primera op de Westermarkt in Tilburg overviel, heeft in België enige tijd geleden een celstraf van negen jaar gekregen. Daar komt nog een straf bij: het OM eiste donderdag bij de rechtbank in Breda twintig maanden cel voor de overval.

7 juli