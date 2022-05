Rechtbank noemt overval op hoogbejaarde ‘brutaal’: 2,5 jaar cel

De vrouw werd op 24 oktober vorig jaar overvallen in haar woning aan de Dr. Mollerstraat in Tilburg. Omdat ze dacht dat het haar nicht was, deed zij open. De overvaller pakte haar hard bij haar arm. Doodsbang was ze, vertelde ze bij de politie. Omdat ze hartpatiënt is, vreesde ze voor een hartaanval. De man, met iets dat op een mes leek in zijn linkse hand, duwde haar naar binnen. Hij eiste geld of een laptop. Uiteindelijk pakte hij de halsketting van de vrouw en een oorbel. De ketting was het laatste cadeau dat ze van haar overleden partner had gekregen.