Rechtbank mild na heftig ongeval met motorscooter

De rechtbank in Breda zegt in het vonnis er rekening mee te houden dat de man zelf ook ernstige letsels opliep. Hij heeft nog dagelijks fysieke en psychische klachten. Een langere taakstraf zou voor hem te zwaar zijn.

Het ongeval gebeurde op 20 april 2020 ’s avonds op de Zevenheuvelenweg. De Tilburger botste met een enorme klap op een tegemoetkomende vrachtwagen die af wilde slaan. Hij reed met zijn vriendin op de motorscooter, die hij had geleend van een vriend. Maar hij had geen rijbewijs en ook geen rijervaring. De rechtbank verwijt hem dan ook aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.

De officier van justitie had een taakstraf geëist van 240 uur en een rijontzegging van drie jaar. Wel geheel voorwaardelijk omdat de man nog met regelmaat naar het ziekenhuis moet. De bestuurder brak zo ongeveer alles in zijn lichaam. Hij lag twee weken in coma. De rechtbank is gezien die gevolgen ook voor hemzelf, coulanter in de strafoplegging.