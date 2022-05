Ralf Embrechts krijgt Zilveren Erepenning van gemeente Tilburg

Embrechts was daarnaast van 2012 tot 2018 mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Quiet 500. In 2012 verscheen in Tilburg de eerste editie van deze glossy om armoede in Nederland met een knipoog onder de aandacht te brengen. Volgens de gemeente was Embrechts, die zelf in Diessen woont, de drijvende kracht achter het tijdschrift en heeft hij hiermee een beweging op gang gebracht.



Inmiddels zijn er Quiet-communities actief in elf steden en volgen er mogelijk nog eens zes. De communities organiseren en stimuleren lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. In het dagelijks leven is Embrechts directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM). Hij is vanuit zijn functie een energieke aanjager/inspirator van veel innovaties in Tilburg. Zo is/was hij onder meer betrokken bij het Vertrouwensexperiment, de ontwikkeling van het Gemengd-Wonen-concept voor Stappegoor, het idee voor Basisbanen en de PACT-aanpak.