Rake grappen en flink portie lef: jeugd strijdt om titel Brabants beste tonprater

Het is voor het eerst dat om de titel Kampioen Jeugdtonpraten van Brabant wordt gestreden. De ton staat voor deze speciale strijd in de Gouden Carolus in Hilvarenbeek. De presentatoren Eva Nouwens en Jules van den Broek stellen de volle zaal vooraf nog even gerust. ,,Mocht u te hard gelachen hebben en is het misgegaan dan is er incontinentiemateriaal verkrijgbaar achter de bar". De toon voor de avond is gezet.