Rafelrandjes? IJzervlechter én voetbaltrainer Pieter Elias wordt er gelukkig van bij Berkdijk: ‘Ze werken in de bouw, net als ik’

Ad Vinken­prijs voor Tilburgse actrice Lonne Gosling: ‘Het is een feestelijk gevoel dat ik ben opgevallen’

TILBURG - De veelzijdige theatermaker Lonne Gosling is winnaar van de Ad Vinkenprijs. De geboren Helmondse actrice en cabaretière, tegenwoordig woonachtig in Tilburg, krijgt de prijs omdat ze een bijzondere bijdrage levert aan de kleinkunst in Tilburg en de culturele identiteit van de stad. ,,Deze prijs stimuleert me enorm.”