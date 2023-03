Raadsleden Goirle en Tilburg ‘snappen elkaar beter’ na verzoeningsgesprek en wie weet leidt dat tot samen zwemmen

Die foto lijkt het bewijs dat een treffen tussen raadsleden uit beide buurgemeenten kou uit de lucht heeft genomen. ,,We hebben aan wederzijds begrip gewerkt”, meldt in elk geval Mark Verhoeven, fractievoorzitter van Lijst Riel Goirle, grootste partij in Goirle.

Tilburg plant een arbeidsmigrantenhotel op de drempel van Riel. Tilburg kaatst door een geluidswal langs de A58 de decibellen naar Goirle terug. Tilburg wil een nieuwe wijk in de Bakertand te dicht tegen Goirle aanbouwen.

De nodige ergernis over de grote buur klonk er de afgelopen jaren in Goirle. ,,Het bleek deze week dat veel Tilburgse raadsleden zich daar niet altijd bewust van waren”, heeft Verhoeven gemerkt. ,,Komt ook wel door het verschil tussen dorpse en stadse politiek. In Tilburg kijkt de raad vooral naar het beleid op hoofdlijnen. Een raadslid in Goirle ziet eerder kans om een kop koffie met de kiezers te drinken.”

Zwemwater in de open lucht

Er was ook oog voor wederzijdse belangen. Zo zoekt Tilburg naar zwemwater in de open lucht, terwijl het huurcontract van buitenbad Waterspoor met de gemeente Goirle over niet al te lange tijd afloopt. ,,Misschien kunnen we daar wat voor elkaar gaan betekenen.”

De ontmoeting tussen raadsleden uit beide gemeenten vond in het gemeentehuis van Goirle plaats. Meer dan de helft van de 45 Tilburgse raadsleden liet zich informeren. De Goirlese raad was op vier van de negentien volksvertegenwoordigers na compleet.

Doel van de bijeenkomst, waartoe het initiatief in Goirle werd genomen, was investeren in de wederzijdse relatie. Er komt een vervolg, maar hoe dat eruit gaat zien, is nog onderwerp van beraad.

Gemeenteraadsleden van Goirle en Tilburg bijeen in het gemeentehuis van Goirle. © Griffie gemeente Goirle