Raad van State zet streep door bouw 35 patio’s in Reeshofweide in Tilburg

Water­schaars­te? Hier klotst het al vier maanden recht­streeks het riool in: 'Grootscha­li­ge verspil­ling'

TILBURG - Terwijl Brabant Water oproept om korter te douchen, gutst het water in de Tilburgse JP Coenstraat - na een breuk in de waterleiding - al maandenlang op volle kracht het riool in. Straatbewoners kunnen er met hun pet niet bij. ,,We krijgen er ook een zere buik van”, zegt een woordvoerder van Brabant Water.

4 augustus