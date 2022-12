Raad van State vindt dagelijks inklappen parasols Stadsbrouwerij 013 niet onoverkomelijk

Groene stroom voor 10 miljoen koelkasten: Hart van Brabant legt lat hoog met bedrijf voor zon en wind

TILBURG - Tilburg en omliggende gemeenten gaan ondernemen met wind en zon. In maart moet hun Publiek Ontwikkelbedrijf REKS er staan. Alleen Hilvarenbeek aarzelt nog, maar kartrekker Rik Grashoff is resoluut: ,,We moeten wel.”

