Raad Dongen stemt unaniem voor rookverbod

Riel maakt zich op voor de finale: ‘Nu is ze ineens de ster. Maar Jackie speelt altijd goed’

19:01 RIEL - Door voetbalster Jackie Groenen staan de schijnwerpers deze dagen op Riel. Het dorp is trots en glimlacht erom. Want zij weten al lang hoe goed Groenen kan voetballen. Wie weet kan ze zondag in de WK-finale weer het verschil maken.