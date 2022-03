PVS Meubelen mag eindelijk klanten op de Sonman in Moergestel ontvangen

Een duo als lijsttrek­ker heeft vooral voordelen, vindt het CDA: ‘Jan is er ‘ene van ons’, ik richt mijn blik ook naar buiten’

HILVARENBEEK - Burgemeester Evert Weys moest even aan het idee wennen. Een duo als lijsttrekker, hoe moet dat dan? Krijgt het CDA in Hilvarenbeek op die manier dan niet meer aandacht omdat zowel Jan van de Wouw als Cathy Noordergraaf het woord willen voeren? Welnee, vindt het CDA. ,,We vullen elkaar juist aan.”

